Вода с корицей: рецепт, польза, как пить для похудения

Стакан этого напитка утром ускоряет метаболизм.Тысячелетия назад в Древнем Египте, Китае и Индии корица была на вес золота. Её использовали в медицине, религиозных обрядах и, конечно же, в кулинарии. Сегодня приправу применяют как часть детокс-программ или элемент функционального питания.«Разберём, почему сочетание чистой воды и специи стало настоящим трендом в диетологии. Также изучим напиток с точки зрения доказательной медицины, расскажем, как правильно готовить и пить воду с корицей», — Александр Сидоров, нутрициолог.Полезные свойства корицыОсновной плюс – специя насыщена мощными антиоксидантами. Эти вещества защищают организм от окислительного стресса. Благодаря такому действию мы медленнее стареем за счёт снижения риска развития хронических заболеваний. Базовый компонент специи – коричный альдегид. Соединение вызывает термогенез — процесс, при котором организм вырабатывает тепло, сжигая дополнительные калории. Дополнительно:корица помогает организму эффективно расщеплять жировые отложения и преобразовывать их в энергию, а не откладывать «про запас»;специя способствует снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов в крови;некоторые исследования показывают, что уровень «хорошего» холестерина (ЛВП) сохраняется или повышается.Также компоненты корицы помогают расслаблять кровеносные сосуды, что нормализует артериальное давление.Польза воды с корицейВо-первых, основа напитка – вода. Чистая вода транспортирует питательные вещества, выводит токсины и поддерживает тонус кожи. Пить просто воду – скучно, а вот корица придаёт ей мягкий, естественно сладковатый вкус без добавления сахара и лишних калорий. По словам нутрициолога, сочетание воды со специей:стимулирует выработку желудочного сока и ферментов, что ускоряет и облегчает процесс переваривания пищи;обладает мягким «ветрогонным» действием, эффективно борется со вздутием живота, метеоризмом и чувством тяжести после еды;поддерживает здоровую микрофлору кишечника.Специя способна имитировать действие инсулина, улучшая усвоение сахара клетками. Это помогает избежать резких скачков глюкозы в крови после еды. Стабильный уровень избавляет от внезапных приступов мучительного голода и непреодолимой тяги к сладкому и мучному.Как приготовить воду с корицей?Для приготовления вам понадобятся всего два компонента:1 л чистой фильтрованной или питьевой негазированной воды;одна-две палочки натуральной цейлонской корицы (можно использовать молотый порошок, около 1 ч. л.).Существует два основных способа приготовления:холодный: поместите палочки (порошок) корицы в графин с водой комнатной температуры и оставьте в холодильнике на ночь (10-12 часов). Напиток получится освежающим и мягким.горячий: залейте корицу горячей водой (около 90°C, не кипятком, чтобы сохранить полезные вещества), дайте настояться 15-20 минут, после чего охладите.Чтобы напиток принёс пользу для здоровья, не превышайте дозировку. Оптимальная пропорция: палочка корицы (или 0,5 ч. л. порошка) на 500 мл воды. Готовить напиток впрок более чем на сутки не рекомендуется — лучше каждый день заваривать свежую порцию.Разнообразие рецептов с водой и корицейПопробуйте сочетания ниже – и обязательно найдёте то, что вам полюбится.С мёдом. На стакан тёплой воды с корицей добавьте 1 ч. л. натурального мёда (воду предварительно остудите ниже 40°C, чтобы мёд не потерял свойства). Напиток прекрасно бодрит по утрам, укрепляет иммунитет и аккуратно запускает работу пищеварительной системы.С лимоном. Отличный вариант для насыщения организма витамином C. В готовый холодный настой корицы добавьте сок половины лимона и несколько его долек. Лимонная кислота в сочетании с пряностью стимулирует выработку желчи и помогает расщеплять жиры.С имбирём. Добавьте к корице 1-2 см свежего корня имбиря, нарезанного тонкими ломтиками. Имбирь содержит гингерол, который усиливает термогенный эффект корицы, ускоряет кровообращение и помогает организму активно тратить энергию.Смешивайте также корицу не только с водой, но и с отваром шиповника, с чёрным или зелёным чаем, а также с травяными настоями.Рекомендации по употреблениюДля максимального жиросжигания первый стакан воды с корицей рекомендуется выпивать натощак, примерно за 20-30 минут до завтрака. Оставшийся объём можно распределить в течение дня и пить между приёмами пищи. Стакан такого напитка за полчаса до обеда или ужина поможет быстрее насытиться меньшей порцией еды.Несмотря на всю пользу, важно знать меру. Популярная недорогая корица содержит кумарин — вещество, которое в больших дозах вредно для печени. Поэтому рекомендуется использовать именно цейлонскую корицу. Абсолютно напиток противопоказан при:язве желудка и гастрите в стадии обострения;беременности;индивидуальной аллергии;приёме лекарств, разжижающих кровь.Начните с небольших порций. Одного стакана в день достаточно, чтобы проследить за реакцией пищеварительной системы. Оптимальный курс для поддержки организма и похудения — две-три недели, после чего необходимо сделать перерыв на 10 дней. Помните, что напиток работает эффективно только в сочетании со сбалансированным питанием и физической активностью.Вода с корицей прекрасно справляется с задачей правильной гидратации, помогает контролировать аппетит, нормализует уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ. Это натуральная альтернатива сладким сокам без пустых калорий. Попробуйте разные рецепты, и пусть этот ароматный напиток станет вашей полезной привычкой.

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