Достаточное количество света в течение дня может помочь защитить от деменции

Исследователи из Гуанчжоуского медицинского университета в течение более восьми лет наблюдали за почти 88 000 человек и обнаружили значительную связь между воздействием дневного света и снижением частоты развития деменции. Статья с результатами исследования была опубликована в журнале General Psychiatry.«Деменция, наиболее распространенное нейродегенеративное заболевание в мире, характеризуется прогрессирующим снижением когнитивных функций и нарушениями в повседневной жизни», — говорит соавтор исследования Хунлян Фэн.По мере старения населения планеты быстро растущая распространенность деменции в сочетании с ограниченным количеством эффективных методов лечения представляет собой все более серьезную проблему для здравоохранения и социально-экономической сферы.Поэтому существует острая необходимость выявить факторы, способствующие защите, и разработать эффективные стратегии профилактики.Естественный цикл свет-темнота, характеризующийся темнотой ночью и ярким светом днем, является фундаментальным фактором окружающей среды, который синхронизирует эндогенные циркадные ритмы.Эта циркадная синхронизация регулирует физиологию, поведение и когнитивные функции.И наоборот, нарушения циркадных ритмов часто встречаются у людей с деменцией и связаны с более высоким риском развития деменции в общей популяции.В ходе исследования авторы отслеживали данные 87 577 взрослых из британского биобанка в течение среднего периода наблюдения в 8,1 года.Исследователи обнаружили, что у людей, проводивших дни при освещенности выше 1000 люкс — примерно такой же яркости, как непрямой дневной свет на открытом воздухе, — риск развития деменции был примерно на 16% ниже по сравнению с теми, кто находился в более тусклых условиях.Положительный эффект возрастал с увеличением интенсивности освещения: у участников, которые проводили в помещении не менее 42 минут в день при освещенности 5000 люкс и выше, риск снизился примерно на 17%.Важно отметить, что исследователи измеряли воздействие света не с помощью самоотчетов, а с помощью наручных датчиков, которые носились непрерывно в течение семи дней в реальных условиях.«Эти результаты позволяют рассматривать воздействие дневного света как новый, надежный и измеримый индикатор риска развития деменции», — заявили ученые.При сравнении с 15 общепризнанными факторами, предсказывающими развитие деменции, с помощью модели машинного обучения, недостаточное яркое дневное освещение превзошло такие факторы, как ожирение, потребление алкоголя, загрязнение воздуха и черепно-мозговая травма.Наиболее сильная защитная связь наблюдалась в трех группах: среди людей, которые также подвергались воздействию интенсивного ночного освещения, среди «сов» и среди носителей варианта гена APOE ?4, который является наиболее значимым известным генетическим фактором риска болезни Альцгеймера.В этих группах снижение риска развития деменции достигло 41%.Исследователи предполагают, что дневной свет может частично способствовать стабилизации циркадных ритмов организма и сохранению определенных структур головного мозга.Напротив, воздействие ночного света не показало значимой связи с риском развития деменции.«Полученные результаты могут послужить основой для будущих исследований в области световых методов лечения и рекомендаций в сфере общественного здравоохранения, которые советуют увеличить воздействие дневного света в качестве недорогой стратегии для поддержания здоровья мозга, особенно в группах высокого риска», — заключили ученые.

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