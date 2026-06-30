Раскрыта главная ошибка большинства людей после душа

Врач Керри Лебенгер заявил, что многие люди сразу после душа совершают одну распространенную ошибку.Главной ошибкой большинства людей Лебенгер назвал кидание еще влажного полотенца в корзину с остальной грязной одеждой. Доктор объяснил, что эта привычка провоцирует размножение различных патогенов, которые могут распространиться с мокрого полотенца на остальную одежду.Вместо этого он призвал повесить полотенце в хорошо проветриваемом помещении и оставить до полного высыхания. Так можно не только снизить риск перекрестного заражения микроорганизмами, но и предупредить появление неприятного запаха в корзине для белья. К тому же такой способ обращения с полотенцами существенно увеличивает их срок службы, добавил Лебенгер.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки