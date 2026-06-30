Раскрыта главная ошибка большинства людей после душа

Врач Керри Лебенгер заявил, что многие люди сразу после душа совершают одну распространенную ошибку.

Главной ошибкой большинства людей Лебенгер назвал кидание еще влажного полотенца в корзину с остальной грязной одеждой. Доктор объяснил, что эта привычка провоцирует размножение различных патогенов, которые могут распространиться с мокрого полотенца на остальную одежду.

Вместо этого он призвал повесить полотенце в хорошо проветриваемом помещении и оставить до полного высыхания. Так можно не только снизить риск перекрестного заражения микроорганизмами, но и предупредить появление неприятного запаха в корзине для белья. К тому же такой способ обращения с полотенцами существенно увеличивает их срок службы, добавил Лебенгер.

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