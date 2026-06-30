Врач Никифорова назвала неочевидные опасные продукты в летний период

Врач-диетолог медицинского курорта VERBA Христина Никифорова во вторник, 30 июня, рассказала «Вечерней Москве», что существует немало продуктов, которые принято считать полезными, но в жару они, наоборот, вредят организму. К ним относятся свежевыжатые фруктовые соки, поскольку фруктоза без клетчатки мгновенно перегружает печень.Она добавила, что смузи на миндальном молоке с бананом может давать мощную инсулиновую нагрузку. Кроме того, по словам специалиста, подсушенный на солнце арахис часто содержит афлатоксин, вырабатываемый грибковыми видами, и летом детокс-системы кожи не всегда справляются с его нейтрализацией.В свою очередь уролог Марк Гадзиян рассказал, что чеснок обладает антиоксидантными, антимутагенными и противовоспалительными свойствами, благодаря чему он способствует снижению риска развития онкологических заболеваний.Диетологи рассказали, что употребление авокадо не только улучшает работу пищеварения, но и способствует снижению веса. Оно богато полезными жирами и витаминами, что делает его идеальным дополнением для завтрака.

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