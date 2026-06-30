Врач предупредил о вредящих здоровью утренних привычках
По словам врача, многие люди после пробуждения сразу наливают себе чашку кофе и тем самым провоцируют легкое обезвоживание, сопровождающееся головной болью. Это происходит потому, что напиток имеет слабый мочегонный эффект, а организму после ночи и так не хватает жидкости. Чтобы не допустить этого, Вайнштейн посоветовал сначала пить воду, а потом переходить к кофе.
Второй ошибкой он назвал употребление готовых хлопьев на завтрак. В них много сахара, мало полезных веществ и практически нет пользы для организма. Также не лучшей идеей врач считает пропуск завтрака. По мнению специалиста, это приведет к повышенному ощущению голода к 10–11 утра и перееданию в течение дня.
Помимо этого, Вайнштейн заявил, что вредит самочувствию привычка проверять телефон сразу после пробуждения. По его мнению, поток информации создает стресс и негативно влияет на эмоциональное состояние в течение всего дня. Наконец, врач назвал большой ошибкой после пробуждения сразу садиться в автомобиль или за компьютер. Он пояснил, что для нормальной работы телу нужно ускорить кровообращение, а для этого нужна небольшая зарядка или прогулка.
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