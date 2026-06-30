Эндокринолог Павлова: съедаемые натощак фрукты стимулируют жироотложение

Эндокринолог Зухра Павлова: во избежание лишнего веса фрукты не следует есть вечером и натощак.Людям, которые стремятся похудеть или стараются не допустить появления лишнего веса, врач Павлова напомнила о важности правильного употребления фруктов и сладких овощей. По словам медика, дары природы, содержащие фруктозу и другие сахара, могут при неправильном поедании действовать на организм практически так же, как традиционные сласти в виде конфет или выпечки.Что же советует медик?Есть только в первой половине дня. Чтобы сохранить фигуру, любителям сладкого следует есть свои любимые лакомства в начале дня, утверждает специалист. Этого принципа стоит придерживаться независимо от того, что поедается – фрукт или десертное изделие.«Вечером у нас самый высокий уровень активности инсулина, и все сладкое, которое съедается в это время, очень сильно повышает его уровень и процесс жирообразования. Все сладкое - будь то шоколадка, или фрукт - мы едим в первой половине дня», - сообщила Зухра Павлова.Не есть натощак. Эндокринолог объяснила, что съедаемые натощак фрукты способствуют мощному росту уровня сахара в крови, с которым связана повышенная выработка инсулина – данный процесс стимулирует жироотложение. Кроме того, съедаемые натощак фрукты способствуют увеличению концентрации фруктозы в крови – это нарушает здоровые механизмы аппетита и побуждает человека чувствовать сильный голод вскоре после такого перекуса.С чем есть. Фрукты следует употреблять вместе с белком или полезным жиром.

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