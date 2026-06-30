Забыли, зачем пили? Как модные БАДы разрушают вашу память

Врач Сутормин объяснил россиянам, чем грозят витаминки для мозга.В стремлении сохранить ясную голову россияне всё чаще начинают лечиться сами и покупают в аптеках разные "таблетки для памяти". Но, как предупреждают врачи, такая торопливость нередко заканчивается совсем не так, как хотелось бы.Главный невролог Центрального федерального округа Максим Сутормин в разговоре с "Радио 1" рассказал, что многие, заметив проблемы с памятью, сразу идут за "таблеточками для мозга". По его словам, такой подход не просто малоэффективен, но ещё и способен навредить.– Самолечение при когнитивных нарушениях – опасный путь. Не надо самого себя лечить, потому что зачастую после таблеток для памяти люди приходят с осложнениями, – отметил эксперт.Специалист подчеркнул, что с БАДами тоже стоит быть аккуратнее. Эффективность у этих препаратов, даже если у них есть лицензия, не всегда доказана. БАД отличается от лекарственного препарата тем, что не влечёт за собой опасность для организма. Но у БАДов есть побочные явления и несовместимость с уже принимаемыми препаратами.Сутормин добавил, что лекарства – это серьёзные средства, которые должны назначаться точно по показаниям. Поэтому подбирать лечение должен врач, а не сам пациент.

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