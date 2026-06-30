Диетолог Королева посоветовала есть селедку склонным к набору веса людям

По словам диетолога Маргариты Королевой, содержащиеся в селедке жирные кислоты обеспечивают профилактику разных болезней, ожирения.Диетолог Королева рассказала в интервью о полезных свойствах селедки и посоветовала употреблять продукт склонным к набору веса людям.«Селедка особенно полезна для тех, кто много работает, недосыпает, испытывает стресс и склонен к набору лишнего веса», - отметила специалист в беседе с радио Sputnik.Полезные свойства сельди во многом обусловлены высокой концентрацией в ней ненасыщенных жирных кислот омега-3, которые обладают выраженным противовоспалительным действием. Достаточное получение омега-3 улучшает защиту организма от многих болезней, подчеркнула эксперт.Кроме того, в составе сельди присутствуют важные витамины (в частности, она содержит витамин А, витамин D, витамин Е, витамин К. Еще один важный плюс – ее насыщенность белком, который используется телом в выработке клеточных мембран, гормонов и ферментов.В то же время диетолог Маргарита Королева предупреждает:«Включать селедку в ежедневный рацион не стоит из-за содержания вредного для здоровья количества соли. При некоторых заболеваниях от этого продукта лучше вообще отказаться. Особенно это касается людей с гипертонической болезнью и заболеваниями почек».Тем, кто не имеет противопоказаний, специалистка посоветовала есть селедку два раза в неделю.

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