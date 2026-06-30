Россиянам назвали базовое время физической активности для снижения тревоги

Когда человек двигается, мышцы запускают выброс эндорфинов, серотонина и дофамина, и именно эта биохимия гасит тревогу и возвращает интерес к жизни, рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.Эксперт рассказал, что регулярная аэробная нагрузка поднимает уровень нейротрофического фактора BDNF, белка, который поддерживает рост нервных клеток и образование свежих связей в мозге. По сути движение работает как мягкий антидепрессант, который при этом не тянет за собой привыкание, дополнил он.«Базовая норма, на которую опираются врачи, составляет 150 минут умеренной активности в неделю или около 30 минут движения 5 дней. Даже быстрая ходьба в таком объеме заметно снижает риск подавленных состояний. Подъем настроения приходит уже после первых занятий, а устойчивый антидепрессивный эффект накапливается за период от 4 до 6 недель регулярных тренировок», — рассказал Халимов.Эксперт также указал, что незнакомый спорт работает иначе, чем давно отлаженный поход в зал. Он пояснил, что когда движения отработаны до автоматизма, голова уходит в фоновый режим и почти не получает свежей пищи. Однако стоит встать на доску или взять непривычный снаряд, и мозгу приходится заново выстраивать координацию, оценивать расстояния, ловить баланс. Каждая маленькая удача в этом обучении, первый удержанный поворот, первая пройденная дистанция, отзывается отдельной порцией дофамина, и человек получает череду наград там, где привычная рутина давно остыла, отметил Халимов.«Здесь же прячется выход из вредных привычек. Алкоголь, сигарета, бесконечная лента в телефоне дают быстрый дофаминовый всплеск, и мозг привыкает к этому короткому пути. Новый спорт дает тот же химический отклик через усилие и движение, и тяга к разрушительным сценариям постепенно слабеет сама собой», — поделился эксперт.

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