Эксперт по питанию Верис: отказ от жира и резкое снижение калорий вредны при похудении

По словам эксперта в области диетического питания Артема Вериса, строгие ограничения в питании не дадут долгосрочного эффекта похудения.Артем Верис предупредил в интервью, что для успешного похудения не нужно сводить рацион к очень ограниченному набору исключительно постных продуктов. Специалист подчеркнул, что резкое снижение калорий вредно при похудении. Он объяснил, что организм, столкнувшийся с таким ограничением, задействует все свои ресурсы для того, чтобы компенсировать недостаток калорий и восполнить свои запасы жира.«Резкое снижение калорий ниже 1200 ккал замедлит метаболизм, и организм привыкнет работать при новой более низкой калорийности. Когда человек решит, что похудел достаточно, и начнет снова питаться в нормальном режиме, организму будет сложно перестроиться и вес вернется обратно», – сообщил эксперт по питанию.Артем Верис подчеркнул: в питании тех, кто стремится к похудению, должно быть достаточно белка и жира. Белок укрепляет мышечную массу, что важно для профилактики ожирения и сокращения лишнего жира в теле. Специалист посоветовал включать в рацион блюда из мяса и рыбы, в также молочные продукты, протеиновые коктейли.Что касается жира, эксперт уточнил:«Оптимально, когда 20-35% калорий приходятся на жиры».Верис посоветовал не увлекаться обезжиренными продуктами – они часто насыщены сахаром, который «крайне не рекомендуется худеющим».Помимо того, специалист считает важным добиваться разнообразия рациона – оно способствует развитию кишечной микрофлоры, размножению в ней полезных бактерий, помогающих оставаться стройными. По этой причине худеющим вредно питаться только одной гречкой с куриной грудкой.«Пробуйте разное, пробуйте новое, ешьте свою норму калорий», - приводятся слова диетолога в «Газете.Ru»..

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