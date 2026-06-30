Косметолог Глазунова: пристрастие к кофе способствует появлению акне и морщин
В интервью косметолога и диетолога Анны Глазуновой прозвучало предупреждение о способности кофе вредить состоянию кожи. В частности, пристрастие к кофе способствует появлению акне и морщин.
«Кофе является одним из триггеров, провокаторов обострения хронических и дерматологических заболеваний, в том числе угревой болезни акне и розацеа», - заявила Анна Глазунова.
Специалист добавила, что, способствуя обезвоживанию, организма, кофе делает кожу склонной к сухости и мелким морщинам. По мнению Глазуновой, людям, у которых после приема кофе возникают проблемы с кожей, следует задуматься об исключении напитка из рациона.
«Людям, которые пьют напиток из зерен со сладкими добавками – сиропами или молоком – могут грозить дерматологические заболевания», - предупредила медик, беседуя с Life.
Дополнительно специалистка посоветовала с большой осторожностью пить кофе людям, имеющим хронические сердечнососудистые нарушения. По словам Анны Глазуновой, за день лучше ограничиться двумя чашками кофе – даже здоровым людям.
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