Косметолог Глазунова: пристрастие к кофе способствует появлению акне и морщин

Косметолог Анна Глазунова: увлеченность кофе может старить кожу.В интервью косметолога и диетолога Анны Глазуновой прозвучало предупреждение о способности кофе вредить состоянию кожи. В частности, пристрастие к кофе способствует появлению акне и морщин.«Кофе является одним из триггеров, провокаторов обострения хронических и дерматологических заболеваний, в том числе угревой болезни акне и розацеа», - заявила Анна Глазунова.Специалист добавила, что, способствуя обезвоживанию, организма, кофе делает кожу склонной к сухости и мелким морщинам. По мнению Глазуновой, людям, у которых после приема кофе возникают проблемы с кожей, следует задуматься об исключении напитка из рациона.«Людям, которые пьют напиток из зерен со сладкими добавками – сиропами или молоком – могут грозить дерматологические заболевания», - предупредила медик, беседуя с Life.Дополнительно специалистка посоветовала с большой осторожностью пить кофе людям, имеющим хронические сердечнососудистые нарушения. По словам Анны Глазуновой, за день лучше ограничиться двумя чашками кофе – даже здоровым людям.

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