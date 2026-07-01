Названы плюсы использования биде вместо туалетной бумаги

Гастроэнтеролог Триша Пашрича уверена, что после посещения туалета лучше использовать биде, чем туалетную бумагу. Плюсы этого приспособления она назвала изданию The Washington Post.Врач заявила, что давно считает себя фанаткой биде и часто рекомендует пользоваться им своим пациентам. По ее словам, после него на руках остается в десять раз меньше микробов, чем после использования туалетной бумаги.Гастроэнтеролог также добавила, что не нужно бояться использовать биде в виде насадок для унитаза. По ее словам, они подключаются к водопроводной воде и, вопреки популярному страху, не разбрызгивают содержимое унитаза по туалету.По словам Пашричи, биде подходит всем, но особенно она рекомендует это приспособление при геморрое, хронической диарее, синдроме раздраженного кишечника, а также женщинам после родов. Кроме того, пользоваться им удобнее людям после хирургических операций, с болезнью Паркинсона или другими проблемами с равновесием.

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