Популярная спортивная добавка показала эффективность в борьбе с депрессией

Креатин считается одной из самых востребованных спортивных добавок в мире. Но в последнее время ученые исследуют его применение и за пределами спортзалов. Систематический обзор, опубликованный в журнале Brain Medicine, доказал: подобные добавки могут помочь в лечении депрессии.Авторы работы из Университета Оттавы провели анализ пяти рандомизированных контролируемых испытаний, проведённых в странах Америки, Азии и Ближнего Востока. В общей сложности в них участвовали 238 человек (средний возраст — 36 лет, большинство составили женщины), они получали или креатин, или плацебо.Два испытания, в которых были задействованы женщины с депрессивным расстройством, показали заметный эффект. Испытуемые, принимавшие по 5 граммов креатина в день вместе с антидепрессантом эсциталопрамом, демонстрировали более явное уменьшение симптомов депрессии, чем в группе плацебо. В другом эксперименте добавка к когнитивно-поведенческой терапии тоже дала ожидаемый результат. Но три оставшихся испытания не показали никаких преимуществ.Но два участника проекта с биполярным расстройством после приема креатина перешли в состояние гипомании или мании. То есть, средство может оказывать разное действие в зависимости от диагноза.Авторы считают причиной эффекта то, что мозг очень энергозатратен, к тому же, он использует фосфокреатиновую систему для регенерации АТФ. Аффективные расстройства нарушают метаболизм креатина, а ещё он может воздействовать на уровни дофамина и серотонина.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки