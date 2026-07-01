TID: У людей с низким давлением возможно неочевидное «попутное» заболевание

Генетическая склонность к более низкому артериальному давлению нередко коррелирует с повышенным риском развития аллергического ринита. Таков вывод китайских ученых из Детской больницы провинции Фуцзянь. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Tobacco Induced Diseases (TID).Специалисты применили методику двунаправленной менделевской рандомизации, позволяющей оценивать вероятность причинно-следственной связи между разными состояниями на базе генетических данных. Для аналитики был отобран 421 генетический вариант, связанный с показателями систолического артериального давления.Выяснилось, что у людей с генетической склонностью к пониженному низкому систолическому («верхнему») давлению чаще диагностируется аллергический ринит. Это хроническое воспаление слизистой оболочки носа в ответ на воздействие аллергенов, в частности, пыльцы растений или пылевых клещей.Обратной зависимости не обнаружилось: генетическая предрасположенность к аллергическому риниту не оказывала влияния на артериальное давление.Это говорит о существовании общей биологической связи между алгоритмами, что регулируют функции сердечно-сосудистой и иммунной систем.Для понимания, какие именно механизмы находятся в основе этой связи и можно ли их задействовать для профилактики и лечения аллергического ринита, нужны дополнительные клинические исследования.

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