Людям с бессонницей посоветовали по вечерам пить один напиток

Кардиолог Аурелио Рохас посоветовал людям с бессонницей по вечерам пить один напиток, который эффективно с ней борется. Его рекомендацию приводит издание 20minutos.Людям с этой проблемой Рохас предложил добавить в вечерний рацион кефир. Причем наиболее эффективным этот напиток будет для тех, кто часто просыпается среди ночи, подчеркнул доктор.Он пояснил, что кефир содержит большое количество пробиотиков, которые положительно влияют на ось «кишечник — головной мозг», благодаря чему сон становится стабильнее. Чтобы усилить эффект от напитка, к нему можно добавить красные ягоды, киви или яблоки. Причем жиры и белок, содержащиеся в кефире, будут замедлять усвоение сахара из ягод и фруктов, что позволит избежать ночных скачков уровня глюкозы в крови, добавил Рохас.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки