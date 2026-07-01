Любителям кофе указали на их главную ошибку

Любителям кофе приходится выпивать несколько чашек этого напитка в день, чтобы поддерживать уровень энергии, поскольку они неправильно начинают утро, заявила психолог Мария Рос. На главную ошибку этих людей она указала в разговоре с изданием 20minutos.По словам Рос, чтобы правильно начать утро, не нужно проверять телефон сразу же после пробуждения. «Проблема в том, что наш утренний распорядок основан на экранах, социальных сетях, уведомлениях, спешке и быстром выбросе дофамина. Мы не осознаем, что наши ритуалы постоянно вмешиваются в естественные процессы, регулирующие уровень энергии», — пояснила она.Психолог заверила, что именно из-за этой привычки человек чувствует себя разбитым на протяжении всего дня. Многие начинают выпивать по несколько чашек кофе, чтобы почувствовать себя бодрее. «Но чашка, выпитая ради удовольствия, ради вкуса или как часть ежедневного ритуала, — это не то же самое, что сделать кофеин единственным источником энергии», — подчеркнула она.

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