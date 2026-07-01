Калории, похмелье и головные боли - главные мифы об алкоголе

Действительно ли вы пьянеете быстрее, если смешиваете алкоголь? И действительно ли женщины терпят меньше, чем мужчины? Вокруг алкоголя существует множество мифов. Здесь вы можете узнать, какие теории действительно верны.Помогает ли жирная пища перед питьем?Есть много и жирно, прежде чем пить, чтобы оставаться трезвым дольше? Это действительно может сработать."С хорошей основой перед употреблением алкоголю требуется больше времени, чтобы попасть в кровь", - говорит врач-терапевт Ирина АндрееваОднако полный желудок не препятствует полному усвоению алкоголя. Это просто поможет вам не напиться так же легко.При питье через соломинку пьянеешь быстрее?Вы опьянеете быстрее, если будете пить напиток через соломинку. Верно? Длинные напитки или коктейли обычно подаются с соломинкой. Но это не меняет содержания алкоголя в напитке."Все дело в скорости: вы просто быстрее пьете через соломинку и быстрее пьянеете".Помогает ли алкоголь пищеварению?А шнапс после еды помогает пищеварению и снимает чувство сытости? Это не совсем так. Алкоголь не помогает пищеварению, он его замедляет. Однако верно то, что шнапс оказывает расслабляющее действие на мышцы, а значит, и на желудок.Кто пьет вперемешку, быстрее пьянеет?В этом мифе также нет ни капли правды. Это зависит не от заказа напитков, а от их количества."Так что это тоже ерунда - и не спасает от похмелья наутро".Женщины меньше переносят алкоголь, чем мужчины?Женщины пьянеют быстрее мужчин — этот миф верен. Женская печень расщепляет алкоголь медленнее, чем мужская."Это также связано с содержанием жидкости в организме: у женщин она ниже, чем у мужчин, и алкоголь распределяется по меньшему количеству жидкости".Следовательно, концентрация алкоголя в крови в промилле у женщин выше, чем у мужчин при одинаковом количестве выпивки.Можно ли быстрее заснуть с алкоголем?Сначала да, потому что алкоголь успокаивает нервы и облегчает засыпание. Но после этого все выглядит уже не так хорошо: организму снова приходится расщеплять алкоголь, поэтому сон становится более беспокойным и вероятность того, что он выспится всю ночь, снижается.

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