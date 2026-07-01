Трихолог рассказала, как за секунду проверить здоровье волос
Эксперт предлагает простой домашний тест. Нужно провести рукой по волосам от корней к концам — настойчиво, но мягко, не пытаясь их вырвать. Затем следует оценить ощущения.
Если волосы гладкие и плотные — всё в порядке, кутикула сохранена. Если они цепляются, путаются и кажутся шершавыми — защитный слой повреждён. Если стали слишком мягкими и «ватными» — возможен дефицит белка или последствия химических процедур. Также стоит обратить внимание на концы: если они выглядят светлее и тоньше основной длины, волосы постепенно разрушаются.
Кроме того, трихолог перечислила очевидные признаки, которые нельзя игнорировать:
Моника Абакелия подчёркивает, что при выявлении любых проблем не стоит откладывать визит к врачу. На приёме трихолог проведёт трихоскопию, компьютерную микродиагностику и при необходимости назначит анализы. По результатам подбирается индивидуальный комплекс — от рекомендаций по уходу до мезотерапии, лазерного лечения или криомассажа.
«Любые нарушения гораздо проще, быстрее и дешевле корректировать на начальном этапе», — резюмировала эксперт.
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