Нутрициолог Строков: льняное масло уменьшает воспаление в организме
Льняное масло производится из молотых и прессованных льняных семян, традиционно используемых в качестве слабительного и для заживления ран.
Льняное масло содержит много активных соединений, которые, как считается, приносят пользу, в том числе:
Альфа-линоленовая кислота (ALA), омега-3 жирная кислота
Линолевая кислота (LA), омега-6 жирная кислота
Олеиновая кислота, жирная кислота омега-9
Лигнаны, гликозиды и пептиды
"Преимущества льняного масла включают снижение воспаления, предотвращение сердечных заболеваний и улучшение пищеварения", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Поскольку льняное масло содержит жирные кислоты омега-3, считается, что оно уменьшает воспаление.
"Один анализ нескольких исследований на людях показал, что льняное семя содержит соединения, полезные для снижения С-реактивного белка (маркер воспаления) у некоторых участников исследования, которые страдали от ожирения".
Анализ показывает, что льняное масло может по-разному воздействовать на людей; поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы определить его влияние на воспаление у населения в целом.
"Было также показано, что льняное масло снижает два воспалительных маркера, называемых интерлейкином-6 (ИЛ-6) и малоновым диальдегидом (МДА)".
Улучшить здоровье кишечника
Льняное масло обладает слабительными свойствами. Исследование 50 пациентов, находящихся на гемодиализе показало, что ежедневный прием льняного масла облегчает запоры.
Исследование 75 человек с язвенным колитом, разновидностью воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), показало, что льняное семя и льняное масло помогают уменьшить маркеры воспаления, тяжесть заболевания, артериальное давление и окружность талии.
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