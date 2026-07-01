Нутрициолог Строков: льняное масло уменьшает воспаление в организме

Масло, которое может уменьшить воспаление и улучшить здоровье сердца и кишечника.Льняное масло производится из молотых и прессованных льняных семян, традиционно используемых в качестве слабительного и для заживления ран.Льняное масло содержит много активных соединений, которые, как считается, приносят пользу, в том числе:Альфа-линоленовая кислота (ALA), омега-3 жирная кислотаЛинолевая кислота (LA), омега-6 жирная кислотаОлеиновая кислота, жирная кислота омега-9Лигнаны, гликозиды и пептиды"Преимущества льняного масла включают снижение воспаления, предотвращение сердечных заболеваний и улучшение пищеварения", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Поскольку льняное масло содержит жирные кислоты омега-3, считается, что оно уменьшает воспаление."Один анализ нескольких исследований на людях показал, что льняное семя содержит соединения, полезные для снижения С-реактивного белка (маркер воспаления) у некоторых участников исследования, которые страдали от ожирения".Анализ показывает, что льняное масло может по-разному воздействовать на людей; поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы определить его влияние на воспаление у населения в целом."Было также показано, что льняное масло снижает два воспалительных маркера, называемых интерлейкином-6 (ИЛ-6) и малоновым диальдегидом (МДА)".Улучшить здоровье кишечникаЛьняное масло обладает слабительными свойствами. Исследование 50 пациентов, находящихся на гемодиализе показало, что ежедневный прием льняного масла облегчает запоры.Исследование 75 человек с язвенным колитом, разновидностью воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), показало, что льняное семя и льняное масло помогают уменьшить маркеры воспаления, тяжесть заболевания, артериальное давление и окружность талии.

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