Апноэ во сне связано с ухудшением памяти и повышенным риском развития деменции

Согласно новым исследованиям Университета Монаша, более точная диагностика и лечение апноэ во сне и связанных с ним сосудистых факторов риска в среднем возрасте могут предоставить важную возможность для поддержания здоровья мозга в долгосрочной перспективе.В исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer's & Dementia, изучалась связь между апноэ во сне, когнитивными способностями и факторами риска развития деменции у когнитивно здоровых взрослых среднего возраста.В исследовании приняли участие 2795 человек в возрасте от 40 до 70 лет, которые были включены в Австралийский проект «Здоровый мозг». Участники прошли онлайн-тестирование когнитивных способностей и состояния здоровья. Исследователи сравнили когнитивные показатели и факторы риска развития деменции у людей с обструктивным апноэ сна (ОАС) и без него.Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — это распространенное расстройство сна, при котором дыхательные пути неоднократно сужаются или спадают во время сна, вызывая кратковременную остановку дыхания или его поверхностность. Это состояние часто сопровождается громким храпом, задыханием или удушьем во сне.Исследование показало, что у участников с СОА память была хуже, чем у тех, у кого этого заболевания не было. В частности, ухудшение памяти наблюдалось преимущественно у лиц с нелеченным СОА, в то время как у тех, кто получал лечение, показатели были аналогичны показателям участников без этого заболевания.Исследователи также обнаружили, что у участников с синдромом обструктивного апноэ сна наблюдалось больше факторов риска развития деменции, включая ожирение, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.Хотя эти сосудистые факторы риска развития деменции и факторы, связанные с образом жизни, частично объясняют связь между синдромом обструктивного апноэ сна и плохой памятью, они не полностью объясняют, почему люди с синдромом обструктивного апноэ сна хуже справлялись с заданиями на запоминание в этом исследовании.Соавтор исследования Габриэль Абдельмессих из Университета Монаша отметил, что полученные результаты подчеркивают важность выявления и лечения апноэ во сне на ранних стадиях, задолго до того, как станут очевидными какие-либо значительные когнитивные нарушения.«Апноэ во сне — распространенное заболевание, часто остающееся недиагностированным и хорошо поддающееся лечению, однако его редко учитывают в дискуссиях о риске развития деменции», — сказал Абдельмессих. «Наши результаты показывают, что выявление и лечение апноэ во сне в среднем возрасте может представлять собой важную возможность для поддержания здоровья мозга в долгосрочной перспективе».Важно отметить, что апноэ во сне часто сочетается с другими поддающимися коррекции факторами риска развития деменции, включая ожирение, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.«Наши результаты подчеркивают важность учета апноэ во сне наряду с другими факторами здоровья при оценке риска развития когнитивных нарушений и деменции в будущем», - отмечают авторы.Теперь исследователи хотят выяснить, может ли одновременное лечение апноэ во сне и других связанных с ним сосудистых факторов риска помочь защитить здоровье мозга и снизить риск развития деменции в пожилом возрасте.

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