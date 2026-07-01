Гастроэнтеролог объяснил, почему нельзя плавать сразу после приема пищи
После приема пищи, сообщает "МК в Волгограде", органы ЖКТ активно включаются в работу. И если в этот момент люди начинают плавать, то организму приходится ответственно руководить сразу двумя довольно сложными процессами: перевариванием пищи и снабжением мышц энергией. Далеко не всегда нашему организму удается справиться с этими задачами, из-за чего человек может начать ощущать тяжесть, тошноту или отрыжку.
При этом, по словам гастроэнтеролога, неприятные симптомы проявляются чаще после употребления тяжелой или жирной пищи, а также газировки. Усугубляет негативную ситуацию холодная вода.
Поэтому Рустем Садыков советует подождать как минимум 20-30 минут после легкого перекуса. Если же обед был плотным, то лучше отложить плавание на 2-3 часа. В случае ухудшения состояния специалист рекомендует выйти на берег, сесть в тени и пить воду небольшими глотками.
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