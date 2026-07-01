Гастроэнтеролог объяснил, почему нельзя плавать сразу после приема пищи

Многие с детства отлично знают правило, что сразу после приема пищи купаться нельзя. Почему так происходит и как этого избежать объяснил гастроэнтеролог Рустем Садыков.После приема пищи, сообщает "МК в Волгограде", органы ЖКТ активно включаются в работу. И если в этот момент люди начинают плавать, то организму приходится ответственно руководить сразу двумя довольно сложными процессами: перевариванием пищи и снабжением мышц энергией. Далеко не всегда нашему организму удается справиться с этими задачами, из-за чего человек может начать ощущать тяжесть, тошноту или отрыжку.При этом, по словам гастроэнтеролога, неприятные симптомы проявляются чаще после употребления тяжелой или жирной пищи, а также газировки. Усугубляет негативную ситуацию холодная вода.Поэтому Рустем Садыков советует подождать как минимум 20-30 минут после легкого перекуса. Если же обед был плотным, то лучше отложить плавание на 2-3 часа. В случае ухудшения состояния специалист рекомендует выйти на берег, сесть в тени и пить воду небольшими глотками.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки