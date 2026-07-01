Теперь доказано: клюквенный сок помогает предотвратить цистит

Женщины на протяжении десятилетий слышали, что продукты из клюквы помогают предотвратить инфекции мочевыводящих путей. Новое исследование подтверждает этот давний совет.Около 60% женщин старше 18 лет страдают от одной или нескольких инфекций мочевыводящих путей в течение жизни, самая распространенная из которых - цистит. Около 30% будут иметь рецидивирующие ИМП, в среднем от двух до трех эпизодов в год.Обзор 50 рандомизированных контролируемых исследований показал, что прием клюквенных добавок или употребление сока снижает риск повторных симптомов ИМП более чем на 25%. У детей продукты из клюквы снижали эти инфекции более чем на 50%.У людей, которые были подвержены повторной инфекции после лечения, такого как антибиотики или пробиотики, наблюдалось снижение заболеваемости на 53%.«Впервые ученые пришли к единому мнению, что продукты из клюквы (концентрированная жидкость, капсулы или таблетки) помогают некоторым группам людей, в частности, людям с рецидивирующими ИМП, детям и людям, подверженным ИМП из-за медицинского вмешательства», - говорит врач-гинеколог Елизавета Коморова.Этот обновленный обзор исследований со всего мира включал почти 9000 человек. Рандомизированные контролируемые испытания считаются «золотым стандартом» научных исследований.Это может вызвать боль, частое мочеиспускание и другие неприятные симптомы. Инфекции могут перемещаться в почки, вызывая дополнительные боли и осложнения. Очень тяжелые случаи могут привести к сепсису.В то время как обзор исследования показал, что клюква эффективна в определенных группах, он не обнаружил, что продукты из клюквы полезны для мужчин и женщин, находящихся в лечебных учреждениях, беременных женщин или взрослых с нервно-мышечной дисфункцией мочевого пузыря и неполным опорожнением мочевого пузыря.

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