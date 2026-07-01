Россиянам подсказали способы омолодить мозг

С возрастом мозг неизбежно меняется, заявила врач-невролог Анна Брусянская.Брусянская отметила, что большинство возрастных изменений, которые происходят в мозге, нельзя обратить вспять. Однако можно улучшить кровоснабжение и тем самым замедлить старение и в какой-то степени улучшить функцию мозга. Самыми эффективными способами сделать это она назвала регулярные физические и умственные тренировки. По словам врача, упражнения помогают создавать новые нейронные связи, улучшают координацию и защищают от старения.Также омолодить мозг помогает правильное питание. Невролог рассказала, что особенно полезны для мозга жирная рыба, ягоды и листовая зелень. По ее словам, эти продукты должны быть в меню постоянно.Также помогает сохранить молодость мозга привычка хорошо высыпаться и соблюдать режим дня. Кроме того, по мнению Брусянской, важно уметь вовремя снимать стресс и не допускать его хронической формы.

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