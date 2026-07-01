Диетолог Пономарева назвала лучшие приправы для кофе, чтобы облегчить вздутие живота
Хотя вздутие живота является обычным явлением, оно может привести к тому, что желудок будет выглядеть полным, что может быть, а может и не быть неудобным.
Три признака вздутия живота:
Ваш живот кажется полным или больше, чем обычно
У вас есть боль в животе или дискомфорт
Ваш живот урчит или издает звуки
Одной из лучших противовоспалительных специй для добавления в кофе является корица. Корица содержит «мощные антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме.
«Корица обладает противовоспалительными свойствами и может помочь уменьшить вздутие живота, помогая пищеварению», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Корица содержит соединение, называемое коричным альдегидом, которое придает ей «естественную сладость».
«Корица обладает естественной сладостью, которая может улучшить вкус кофе без необходимости добавления сахара или искусственных подсластителей».
Хотя корица была бы более здоровой альтернативой добавлению сахара в чашку кофе по утрам.
Шесть полезных советов, если вы хотите победить вздутие живота:
Регулярно делайте физические упражнения
Жуйте с закрытым ртом, чтобы не заглатывать воздух
Пейте много воды
Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки, если у вас запор
Ешьте чаще и небольшими порциями
Помассируйте живот справа налево, чтобы выпустить захваченный воздух
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