Диетолог Пономарева назвала лучшие приправы для кофе, чтобы облегчить вздутие живота

Диетолог оценивает лучший ингредиент, который можно добавить в утренний напиток, чтобы уменьшить вздутие живота.Хотя вздутие живота является обычным явлением, оно может привести к тому, что желудок будет выглядеть полным, что может быть, а может и не быть неудобным.Три признака вздутия живота:Ваш живот кажется полным или больше, чем обычноУ вас есть боль в животе или дискомфортВаш живот урчит или издает звукиОдной из лучших противовоспалительных специй для добавления в кофе является корица. Корица содержит «мощные антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме.«Корица обладает противовоспалительными свойствами и может помочь уменьшить вздутие живота, помогая пищеварению», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Корица содержит соединение, называемое коричным альдегидом, которое придает ей «естественную сладость».«Корица обладает естественной сладостью, которая может улучшить вкус кофе без необходимости добавления сахара или искусственных подсластителей».Хотя корица была бы более здоровой альтернативой добавлению сахара в чашку кофе по утрам.Шесть полезных советов, если вы хотите победить вздутие живота:Регулярно делайте физические упражненияЖуйте с закрытым ртом, чтобы не заглатывать воздухПейте много водыЕшьте продукты с высоким содержанием клетчатки, если у вас запорЕшьте чаще и небольшими порциямиПомассируйте живот справа налево, чтобы выпустить захваченный воздух

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