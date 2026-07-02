UC: новый метод позволяет восстановить суставной хрящ с помощью инъекции

Исследователи Университета Колорадо (UC) разработали метод, позволяющий восстановить пораженный остеоартритом сустав с помощью инъекции — без замены сустава на протез.Работу возглавила профессор кафедры химической и биологической инженерии Стефани Брайант. Команда исследует два параллельных подхода. Первый — инъекция уже одобренного FDA препарата в специальной системе микрочастиц: по предварительным данным, такой метод позволяет восстановить суставную поверхность за четыре-восемь недель. Второй — введение инженерных белков артроскопически, то есть через минимальный разрез, с целью стимуляции регенерации хряща и подлежащей кости.Остеоартрит поражает сотни миллионов людей по всему миру и является одной из ведущих причин инвалидизации у людей старше 50 лет. Стандартное лечение на поздних стадиях — тотальное эндопротезирование, то есть замена сустава металлическим или полимерным имплантом. Эта операция сопряжена с рисками, длительной реабилитацией и ограниченным сроком службы протеза. Возможность обойтись без замены сустава принципиально меняет терапевтические перспективы.Клинические испытания на людях планируются через 18 месяцев. Коммерциализацией занимается компания Renovare Therapeutics Inc.

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