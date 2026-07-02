Названы обладающие мощным защитным действием против рака продукты

Гинеколог Александра Энрикес заявила, что некоторые продукты обладают мощным защитным действием против рака. Их она назвала в разговоре с изданием El Confidencial.Как рассказала Энрикес, защититься от рака помогает черника. Эта ягода богата антиоксидантами, которые борются с хроническим воспалением в организме и свободными радикалами. Кроме того, снизить риск онкологических заболеваний помогают брокколи, цветная и брюссельская капуста. Врач объяснила, что эти овощи защищают ДНК от повреждений.Энрикес также порекомендовала есть цельнозерновые продукты, так как они снижают риск развития гормонозависимых опухолей. Кроме того, она посоветовала включить в рацион красную фасоль, чечевицу, нут, семена льна, соевые бобы и зеленый чай. Чтобы защититься от рака, доктор также призвала добавлять в еду куркуму.

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