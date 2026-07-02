Названы обладающие мощным защитным действием против рака продукты
Как рассказала Энрикес, защититься от рака помогает черника. Эта ягода богата антиоксидантами, которые борются с хроническим воспалением в организме и свободными радикалами. Кроме того, снизить риск онкологических заболеваний помогают брокколи, цветная и брюссельская капуста. Врач объяснила, что эти овощи защищают ДНК от повреждений.
Энрикес также порекомендовала есть цельнозерновые продукты, так как они снижают риск развития гормонозависимых опухолей. Кроме того, она посоветовала включить в рацион красную фасоль, чечевицу, нут, семена льна, соевые бобы и зеленый чай. Чтобы защититься от рака, доктор также призвала добавлять в еду куркуму.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Онкология
Добавить комментарий