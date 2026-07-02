Специалисты рассказали, как обезопасить себя от отравления грибами
Самым безопасным решением, сообщает "Волгоградская правда.ру", считается отказ от сбора дикорастущих грибов в пользу продукции, выращенной в контролируемых условиях. К таким грибам относятся шампиньоны и вешенки, которые можно приобрести в магазинах.
Если вы все же решили отправиться на «тихую охоту», соблюдайте следующие рекомендации:
Собирайте только те грибы, в съедобности которых абсолютно уверены;
Не отправляйтесь за грибами после длительной жаркой погоды – в этот период даже привычные виды могут накапливать вредные вещества;
Избегайте сбора грибов вблизи населенных пунктов, автомобильных дорог и железнодорожных путей. Грибы активно впитывают тяжелые металлы и другие токсичные соединения из окружающей среды;
Не покупайте грибы у случайных продавцов и в местах несанкционированной торговли;
Никогда не пробуйте сырые грибы – употреблять их можно только после тщательной термической обработки;
Все собранные грибы необходимо перебрать, тщательно промыть и приготовить в день сбора. Наиболее безопасным способом считается предварительное многократное отваривание.
Особую опасность представляют домашние консервированные грибы. При нарушении технологии приготовления существует риск развития ботулизма – тяжелого заболевания, симптомы которого могут появиться даже через несколько дней после употребления продукта. Основные признаки грибного отравления: тошнота, рвота, повышенное слюноотделение, повышение температуры тела, слабость, головокружение, сильная боль в животе, головная боль и диарея. При тяжелом течении возможны судороги, нарушения зрения, спутанность сознания, бред и галлюцинации.
При появлении первых симптомов отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Самолечение в такой ситуации недопустимо. До приезда врача рекомендуется соблюдать постельный режим, пить достаточное количество жидкости и при необходимости принять активированный уголь.
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