Раскрыт повышающий риск смерти от болезней сердца фактор
Ученые проанализировали данные 495 398 участников UK Biobank. В начале исследования участники сообщали о симптомах бессонницы и чрезмерной дневной сонливости, после чего за их здоровьем наблюдали в среднем почти 15 лет.
За время наблюдения было зафиксировано более 51 тысячи смертей и почти столько же новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Самые высокие риски оказались у людей, у которых бессонница сочеталась с дневной сонливостью: риск смерти от любых причин был выше на 32 процента, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 28 процентов, а риск новых болезней сердца и сосудов — на 40 процентов.
Отдельно бессонница или дневная сонливость тоже были связаны с повышением рисков, но слабее. Авторы считают, что при оценке здоровья важно учитывать не только отдельные жалобы на сон, но и их сочетание. При этом исследование показывает связь, а не доказывает прямую причинно-следственную зависимость.
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