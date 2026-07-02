Реакция матерей на поведение младенцев предсказывает их психическое здоровье

Младенец лепечет, и его мать отвечает ему. Эти крошечные обмены репликами происходят сотни раз в день и кажутся слишком обыденными, чтобы иметь значение. Однако новые исследования показывают, что они могут содержать важные сведения о будущем психическом здоровье ребенка. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.Результаты исследования показывают, что скорость ответа матери может иметь значение. Группа исследователей измерила, как быстро матери отвечали своим годовалым детям.Эти записи были получены в рамках долгосрочного проекта под названием «Эйвонское лонгитюдное исследование родителей и детей» (ALSPAC). В рамках проекта с начала 1990-х годов отслеживается судьба тысяч семей на юго-западе Англии.Когда детям исполнялось 12 месяцев, многие семьи посещали клинику. Камеры снимали каждую мать и ребенка, рассматривающих книжку с картинками. Задача была изначально проста. Родителям было сказано играть так, как они могли бы играть дома.Анализ возглавила Бетани Стэнли из Университета Глазго. Ее команда извлекла аудиозаписи из 158 этих видеороликов. Они отмечали, когда каждый человек начинал и прекращал говорить. Затем они измеряли паузу перед тем, как поступал ответ.Группа исследователей отслеживала два направления реакции. Одно фиксировало ответы матери ребенку, другое — ответы ребенка матери. Обе паузы были тщательно замерены по времени. Команда использовала инструмент из анализа выживаемости, который строит кривую времени ответа для каждой пары.Эта кривая показывает вероятность получения ответа в любом диапазоне. Таким образом, исследователи могли одновременно протестировать множество пороговых значений. В более ранних работах часто подсчитывалось, сколько времени родители и младенцы разговаривают друг с другом. В этом исследовании был задан более точный вопрос.Исследователи изучали координацию, а не громкость. Быстрый ответ дает ребенку стабильную и предсказуемую обратную связь. Эта обратная связь помогает ребенку научиться распознавать социальные сигналы. Со временем это может повлиять на то, как он управляет своими эмоциями.Исследователи связывают эту идею с теорией привязанности. Быстрые и чуткие ответы помогают установить прочную связь. К семи годам каждый ребенок прошел психиатрическую оценку. В общей сложности 55 из них получили как минимум один психиатрический диагноз.Оставшиеся 103 человека были использованы в качестве контрольной группы. В обеих группах было сбалансировано количество мальчиков и девочек. В ходе проверки использовалась стандартная оценка, проводимая на основе отчетов родителей. Она выявила заболевания в нескольких широких категориях.Не каждая длительность паузы отражала одну и ту же картину. Исследователи протестировали широкий диапазон пороговых значений. Для матерей решающим фактором оказалась одна секунда. Для детей же восемь секунд оказались более эффективными.Два фактора, влияющие на реакцию матери, совпали по времени. Более крупный вес новорожденных приводил к более быстрым ответам. Матери старшего возраста также, как правило, реагировали немного быстрее. Ни один из этих факторов не объяснил основной вывод.Основной показатель дал более сильный сигнал. Более быстрые ответы совпадали с меньшим количеством случаев постановки диагноза позже. При каждом увеличении вероятности ответа матери в течение одной секунды на 10% вероятность последующего подтверждения диагноза снижалась примерно на 17 процентов.Закономерность сохранялась независимо от того, проверялись ли показатели по отдельности или в совокупности. Это укрепило уверенность авторов в результатах. Эта связь не распространилась на все заболевания. Она проявилась при расстройствах поведения и СДВГ.Аутизм такой связи не показал. То же самое можно сказать и о тревожных и депрессивных расстройствах. Более быстрые ответы матерей коррелировали со снижением вероятности расстройства поведения примерно на 20%. Показатель СДВГ был немного ниже, около 21 процента.В случаях аутизма наблюдалась одна любопытная закономерность. Эти младенцы чаще издавали одиночные звуковые всплески. Их вокализации часто оставались без ответа со стороны взрослых особей. В более ранних исследованиях отмечалось такое же одинокое щебетание.Команда исследователей также разделила результаты по полу детей. У матерей закономерность во времени была схожей как для мальчиков, так и для девочек. Реакция самого ребенка выглядела иначе. Только среди мальчиков более быстрые ответы детей были связаны с несколько более высокими шансами, что является слабым результатом, который, по мнению авторов, заслуживает дальнейшего изучения.Одна закономерность бросалась в глаза своим отсутствием. Время, выбранное самим ребёнком, практически не имело значения. Проблема заключалась не в медлительности новорожденных. В большинстве случаев основную работу по подсчету цифр выполнила реакция матери.Это согласуется с предыдущими выводами группы исследователей, полученными в тех же семьях. Поведение младенца само по себе редко предсказывало последующие диагнозы. Эти результаты имеют существенные ограничения. Диагностические группы были небольшими, всего шесть случаев аутизма. На видео были запечатлены матери с детьми, а не отцы. Анализ основывался исключительно на времени публикации, а не на эмоциональности или содержании каждого ответа.Низкое качество видео лишь усилило сомнения. Авторы описывают работу как предварительную и исследовательскую. Задержка с ответом не определяет будущее ребенка. Авторы особо подчеркивают этот момент. Время было лишь одним из многих факторов. Генетика, домашняя обстановка и бесчисленное множество других факторов влияют на развитие ребенка.«Эта последняя статья из серии работ нашей группы, посвященных изучению самых ранних факторов, предсказывающих психические проблемы в детстве, предполагает устойчивую связь между медленной реакцией родителей на сигналы своих младенцев и последующими проблемами», — сказал профессор Фил Уилсон. «Мы пока не знаем, являются ли медленные реакции причиной проблем, или же существуют другие факторы, такие как генетический риск, которые могли бы объяснить полученные нами результаты».Полученные результаты подчеркивают важность наблюдения за ранними взаимодействиями родителей и детей при оценке психологической уязвимости ребенка.Главная цель — оказание помощи на ранней стадии. Такие поведенческие расстройства, как СДВГ и проблемы с поведением, хорошо поддаются лечению при своевременной поддержке. Своевременное выявление риска открывает возможности для оказания поддержки. Простое наблюдение за игрой однажды может помочь в этом.Замеры времени, затраченного на эти переговоры, в будущем могут быть использованы в инструментах скрининга. А пока это указывает на нечто незначительное и легко упускаемое из виду, заслуживающее более пристального внимания.

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