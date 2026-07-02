Репродуктолог предупредила о скором угасании яичников одну категорию женщин
Ранее Матвиенко назвала возраст до 35 лет оптимальным для рождения минимум троих детей в России.
По словам врача, с точки зрения женской физиологии и анатомии предложенная политиком схема репродуктивного развития вполне уместна. Более того, не рожающим женщинам грозит быстрое угасание яичников.
«Если не наступает беременность и нет родов, угасание яичников происходит быстрее», — указала репродуктолог.
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