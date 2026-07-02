В России расширили перечень обследований при диспансеризации

Жители России получили возможность пройти дополнительные бесплатные обследования в рамках диспансеризации. Соответствующий перечень был расширен. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.В беседе с РИА Новости он раскрыл, какие бесплатные исследования добавили в список.Также изменения коснулись порядка женской диспансеризации репродуктивного здоровья. Теперь в список бесплатных тестов входят анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это поможет улучшить показатели ранней диагностики онкологических заболеваний у женщин.Ранее в Совете Федерации озвучили предложение включить в региональные программы диспансеризации скрининг на рак желудка и кишечника. Именно онкологические заболевания этих органов начинаются зачастую бессимптомно и приводят к смерти на поздних стадиях.

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