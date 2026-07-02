Врач назвала ранние признаки болезни Альцгеймера

Одним из ранних признаков болезни Альцгеймера могут быть трудности с подбором слов. Об этом рассказала ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Института нейронаук и нейротехнологий (ИНН) Пироговского университета, кандидат медицинских наук Екатерина Махнович.По словам специалиста, которые приводит NEWS.ru, заболевание может начать развиваться за 15–20 лет до появления выраженных нарушений памяти. На раннем этапе измененияОна отметила, что по мере прогрессирования заболевания симптомы становятся заметны и окружающим. При этом близкие нередко принимают изменения в поведении за естественные возрастные особенности, усталость или последствия стресса.По словам врача, одним из наиболее характерных признаков является нарушение привычной бытовой деятельности. В частности, человек может начать путаться при оплате счетов или забывать последовательность приготовления знакомых блюд, несмотря на сохранение самостоятельности.Специалист подчеркнула, что при появлении подобных изменений важно своевременно пройти углубленное нейропсихологическое тестирование, чтобы оценить когнитивные функции на раннем этапе.

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