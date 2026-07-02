Минздрав утвердил стандарт круглогодичного лечения рекуррентной депрессии
Ключевое изменение — расширение терапевтического охвата. Раньше сеансы психотерапии по ОМС могли получить 25% пациентов, однако после обновления стандарта они становятся обязательными для каждого.
Количество оплачиваемых сеансов вырастет с 10 до 14. В перечень немедикаментозных методов для сложных случаев добавили плазмаферез, лазеротерапию и тренировки с биологической обратной связью.
В отношении фармакотерапии предусмотрены отказ от использования устаревших препаратов и приоритетное назначение современных антипсихотиков.
В то же время отмечается, что стоимость современных препаратов значительно возросла, что создает дополнительную нагрузку на фонды обязательного медицинского страхования. Это может затруднить доступ пациентов из регионов к новым стандартам медицинской помощи, особенно в условиях ограниченного бюджета.
До этого заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета рассказал, что шизофрения и рекуррентная депрессия могут развиваться из-за снижения активности лобных долей мозга, несмотря на то, что формально это разные диагнозы.
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