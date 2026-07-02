У пациентов с деменцией накопление микропластика в тканях мозга в 5 раз выше

Крошечные фрагменты пластика, известные как микропластик, были обнаружены повсюду: от воздуха до воды и пищи. Теперь исследование 52 донорских человеческих мозгов подтвердило, что этот микропластик может преодолевать гематоэнцефалический барьер и накапливаться в глубоких отделах мозга.Исследователи обнаружили следы полиэтилена и других полимеров в каждом образце и заметили, что в более свежих образцах их концентрация была выше, чем в более старых. Ученые обнаружили, что количество пластика в образцах 2024 года превысило показатели 2016 года, что свидетельствует о продолжающемся росте его количества.Исследование возглавил профессор токсикологии из Университета Нью-Мексико Мэтью Кэмпен, который подчеркнул необходимость осторожности, но указал на глобальное производство пластика как на ключевой фактор.Эксперты также исследовали, усугубляют ли определенные условия накопление этих материалов. Они отметили группу пациентов с деменцией, в мозге которых содержалось в три-пять раз больше пластиковых фрагментов, чем в других образцах.«Каждый раз, когда мы начинаем копать глубже, обнаруживается множество вопросов: „А неужели все хуже, чем мы думали?“», — заметил Кэмпэн.Ученые были удивлены формой осколков, увиденных под электронным микроскопом. Вместо аккуратных сфер многие представляли собой зазубренные, чешуйчатые структуры. Подобные неровные формы могут взаимодействовать с клетками иначе, чем микропластик с гладкой, круглой формой.В ряде более ранних исследований сообщалось об обнаружении остатков пластика в органах человека, включая артерии, почки и плаценты. В ходе лабораторных исследований на мышах было показано, что даже кратковременное воздействие синтетических частиц может привести к воспалению во многих органах.Некоторые ученые предупреждают, что установить точную причину конкретных заболеваний, связанных с этими частицами, может быть сложно, поскольку воздействие пластика практически повсеместно.Другая группа исследователей обнаружила микропластик в обонятельной луковице головного мозга, что указывает на наличие нескольких путей проникновения этих фрагментов в нервную ткань. Новое исследование подтверждает, что частицы могут проникать еще глубже в лобную кору головного мозга.В связи с тем, как эти частицы могут влиять на остроту ума или другие функции, остается множество нерешенных вопросов. Некоторые исследователи отмечают, что у людей с деменцией часто нарушена фильтрующая система головного мозга, поэтому неясно, способствует ли повышенное количество пластика развитию таких состояний или возникает из-за того, что мозг не может эффективно его выводить.В исследованиях на животных воздействие микропластика было связано с незначительными изменениями памяти и признаками раннего клеточного стресса в определенных областях мозга. Наблюдатели полагают, что могут пройти годы, прежде чем исследования на людях прояснят, вызывают ли эти фрагменты непосредственно неврологические проблемы.Производители признают потенциальные риски, связанные с растущим количеством пластикового мусора. Усилия по минимизации загрязнения микропластиком остаются приоритетной задачей.«Мировая индустрия пластмасс поддерживает углубление научного понимания микропластика», — заявила Кимберли Уайз Уайт из Американского химического совета.Некоторые задаются вопросом, может ли переход на многоразовые контейнеры или ношение одежды из натуральных волокон снизить воздействие вредных веществ. На данный момент многие ученые считают, что быстрых решений нет, учитывая широкое распространение пластика и то, как эти частицы распространяются по воздуху, пище и воде.Отвечая на вопрос о стратегиях предотвращения попадания микропластика в мозг и другие жизненно важные органы, эксперты упомянули усовершенствование систем фильтрации и ужесточение регулирования обращения с промышленными отходами.Другие подчеркнули необходимость получения дополнительных данных о том, какие виды пластика наиболее склонны к разрушению на мельчайшие осколки. Они добавили, что различия в форме, размере и химическом составе могут иметь значение при оценке масштабов причиняемого вреда.Морские биологи отмечают, что ранние предупреждения о пластиковом мусоре в океанах в значительной степени игнорировались, поэтому срочные меры по охране здоровья человека могут столкнуться с аналогичными препятствиями.Ричард Томпсон, профессор Плимутского университета, который первым использовал термин «микропластик», отметил, что установление связи между этими частицами и конкретными последствиями для здоровья представляет собой серьезную проблему.Новые методы обнаружения помогают ученым увидеть то, что раньше было невидимым. За последнее десятилетие усовершенствованные методы визуализации и химический анализ стали более точными, что повышает достоверность полученных результатов. Тем не менее, многие опасаются, что проблема может быть серьезнее, чем показывают существующие методы диагностики.Исследования также подняли вопрос о том, что возраст, состояние здоровья и образ жизни могут влиять на количество микропластика, попадающего в организм одного человека, по сравнению с другим.В ходе исследования не было обнаружено корреляции между уровнем микропластика и возрастом умершего, что стало неожиданностью. Исследователи планируют провести дальнейшие исследования, чтобы оценить, кто может подвергаться большему риску.Огромное разнообразие пластмасс, используемых в повседневной жизни, затрудняет выявление их вредного воздействия. Хотя чаще всего упоминаются полистирол, полипропилен и полиэтилен, существуют и другие полимеры. Одни распадаются на микроскопические хлопья, другие же разлагаются на волокнистые нити, способные запутываться в тканях.Эксперты подчеркивают, что нет причин для паники, но советуют оставаться в курсе событий. Повышение осведомленности может привести к изменениям в производственных процессах, потребительских предпочтениях и управлении отходами.Кэмпэн отметил, что по мере роста мирового производства пластика потребуется предпринять дополнительные шаги для предотвращения увеличения концентрации этих частиц в будущем.Исследования в этой области ускоряются. Международные группы изучают способы сокращения выбросов пластика в окружающую среду, от улучшения переработки до разработки новых материалов, разлагающихся более экологичным способом.Проведение дополнительных клинических испытаний и долгосрочных когортных исследований может восполнить существенные пробелы в знаниях о том, как накопление микропластика влияет на различные группы населения.Даже если некоторые вопросы остаются, ученые говорят, что последовательные результаты исследований на людях, животных и в лабораторных условиях указывают на необходимость осторожности. Более глубокое понимание того, как микропластик может повреждать клетки головного мозга или кровеносные сосуды, может открыть новые возможности для профилактики.

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