Россиянам рассказали о синдроме кофейного отката

Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева предупредила о синдроме кофейного отката, который возникает через несколько часов после употребления кофе.По словам врача, кофеин перестает действовать в среднем через четыре-пять часов после употребления кофе. У части людей в этот момент резко падает уровень бодрости. Солнцева объяснила, что это происходит из-за того, что кофеин временно блокирует аденозиновыерецепторы, поэтому человек не ощущает усталости. Как только кофеин выводится из организма, усталость возвращается, уточнила Солнцева.Врач рассказала, что выраженность кофейного отката зависит от скорости обмена веществ и индивидуальной чувствительности к кофеину. Люди с быстрым метаболизмом могут ощутить усталость через два часа после чашки кофе, с медленным — через десять, некоторые заметного упадка сил вообще не ощущают.

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