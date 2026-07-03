Ежедневное питье любой сладкой газировки может стать причиной рака печени

Новое исследование утверждает: такая привычка увеличивает риск рака печени почти на 80%.Исследователи из Университета Южной Каролины обнаружили, что для людей, регулярно употребляющих сладкую газировку, их пристрастие может стать причиной рака печени.«Среди тех, кто ежедневно употреблял любую сладкую газировку, риск развития рака печени был на 78% выше, чем среди тех, кто выпивал только три газированных напитка в месяц», - констатировали специалисты.Предварительно учеными были проанализированы данные более 90 000 женщин в постменопаузе, которые собирались на протяжении 18 лет. На их примере специалисты проверили, как соотносится употребление безалкогольных напитков и заболевание раком. Они установили: более высокому риску злокачественного заболевания подвергались те испытуемые, которые ежедневно выпивали хотя бы одну банку сладкой газировки объемом 330 мл.Ведущий автор исследования, доктор Лунган Чжао констатировал, что употребление сладких напитков является потенциальным модифицируемым фактором риска развития рака печени. Одним из методов профилактики этого заболевания, по словам эксперта, является замена сладких безалкогольных напитков водой, кофе или чаем без сахара.

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