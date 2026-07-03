Любителей энергетиков предупредили о неочевидных последствиях
Так, по словам Лонго, энергетики ухудшают защиту зубов, так как после их приема меняется pH полости рта, а слюна его восстанавливает не сразу. Со временем это может привести к возникновению дискомфорта при чистке зубов и их повышенной чувствительности к холоду, подчеркнул доктор.
Стоматолог добавил, что из-за кофеина, который есть в энергетиках, у любителей этих напитков могут появиться бессонница, изжога, тошнота, диарея, боль в животе, тревожность, нервозность и раздражительность. Врач Пабло Туррион уточнил, что особенно возникновению побочных эффектов от энергетиков подвержены беременные и кормящие женщины, подростки, а также люди с патологиями сердечно-сосудистой системы и нарушенным сном.
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