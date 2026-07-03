Врач Павличенко посоветовала готовить самостоятельно для профилактики гипертонии

Диетолог и кардиолог Светлана Павличенко: домашняя готовка позволяет лучше контролировать количество съедаемой соли.Врач Павличенко рассказала, что продукты с высоким содержанием соли, постоянно присутствующие в рационе человека, способствуют развитию гипертонии, характеризуемой повышенным артериальным давлением.«Соль создает дополнительную, ненужную нагрузку на сердце и сосуды», - предупредила медик в беседе со «Спорт-Экспресс».Специалист уточнила, о каких продуктах идет речь.«Чипсы, снеки, консервы, фастфуд, полуфабрикаты».Павличенко добавила, что насыщенные солью продукты могут быть очень опасными для сосудов при имеющемся диабете. По словам врача, диабетики должны всегда строго контролировать количество поедаемой соли – количество специи в их рационе должно быть минимальным.Эксперт пояснила, что, покупая готовые продукты или полуфабрикаты, нужно всегда проверять, насколько велико в них содержание соли. Светлана Павличенко посоветовала готовить самостоятельно для профилактики гипертонии – в этом случае есть возможность регулировать добавление соли, уменьшать ее объемы. Медик напомнила, что сокращать соль помогают пряности, душистые травы.

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