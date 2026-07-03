Врач предупредила о страшных последствиях алкоголизма

Алкоголь годами маскируется под безобидное развлечение, но за кажущейся обыденностью кроются тысячи трагедий.Медики бьют тревогу: масштабы проблемы куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Как заявила в интервью изданию НТА?Приволжье главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая, спиртное остаётся одним из главных предотвратимых факторов смертности от внешних причин.«Алкоголь не просто вызывает прямые отравления – он запускает цепочку опасных последствий за счёт влияния на организм и поведение человека», – подчеркнула эксперт.По данным ВОЗ, ежегодно от последствий употребления алкоголя умирает 2,6 млн человек – это 4,7 % всех смертей в мире. В числе главных угроз – цирроз печени, сердечно?сосудистые патологии, онкология, а также травмы из?за потери координации и самоконтроля: ДТП, падения, утопления.Особенно уязвим, добавила Савицкая, молодой организм: алкоголь тормозит развитие мозга, ухудшает память и способность к обучению, а привычка выпивать большие дозы за короткое время многократно повышает риск фатальных ошибок.«Осознанный выбор трезвости, соблюдение правил безопасности и взаимопомощь – ключевые шаги к снижению трагической статистики», – резюмировала врач.

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