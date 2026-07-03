Диетолог назвала лучшие варианты завтрака
Так, для первого приема еды за день, по ее словам, следует выбирать продукты из цельного зерна (цельнозерновая пшеница, овес) с содержанием клетчатки не менее трех граммов на порцию и коротким составом. Эксперт подчеркнула, что в идеале это должны быть только злаки.
«Лучший способ — готовить их с молоком, натуральным йогуртом или кефиром и обязательно добавлять источник белка и жиров: орехи, семена льна или чиа, ложку арахисовой пасты», — добавила она.
Кроме того, следует включить в рацион каши долгой варки, домашнюю гранолу, творог, яйца и цельнозерновые тосты.
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