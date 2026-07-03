Использование смартфонов способно усугубить депрессию у пожилых

Исследование влияния смартфонов на пожилых людей проведено сотрудниками американского Ратгерского университета вместе с коллегами из Китая. Они провели опрос более 2500 человек старше 60 лет в Гуанчжоу. Испытуемые рассказали, как используют телефоны, активно ли общаются и принимают участие в жизни общества. Они поделились и данными о своем здоровье.При помощи нейросети эксперты выявили закономерности и главные факторы риска депрессии. Выяснилось, что самое сильное влияние на риск депрессии оказывает слабая социальная активность. На втором месте в списке рисков — избыточное пользование смартфоном, когда привычка начинает мешать обычной жизни. Сам по себе телефон не является врагом, напротив, он остаётся средством связи с близкими. Проблемы развиваются, когда он превращается в способ ухода от реальности: постоянное листание ленты, просмотр видео или игры в одиночестве ведут к изоляции.Особо уязвимы две группы. К первой принадлежат пожилые мужчины со слабым уровнем образования. Когда у них мало социальных связей или происходит потеря партнера, телефон нередко становится «костылём», который не столько помогает, сколько ограничивает.Ко второй группе отнесли пожилых людей с высоким доходом и образованием. И у них растут риски депрессии, когда экран заменяет живое общение.По всей видимости, тут работает замкнутый круг: одиночество заставляет больше внимания уделять экрану, что еще больше отдаляет от реального общения, усиливает изоляцию. Исследователи рекомендуют не отказываться от телефонов, использовать их лишь во благо.

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