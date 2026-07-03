Одна конкретная диета снизила болезни десен в ходе 6-месячного исследования

Вся пища, которую мы едим, сразу попадает нам в рот, но влияние диеты на здоровье полости рта гораздо шире. Содержащиеся в нашей крови факторы сигнализируют о системной реакции на потребляемую нами пищу, что косвенно может влиять на здоровье наших десен и зубов.Исследователи, ищущие способы лечения серьезных заболеваний десен (пародонтита), теперь рассматривают проблему в более широком контексте, изучая диетические подходы, которые влияют на организм в целом, а не только на полость рта.В своем новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Clinical Periodontology, они сосредоточились на диете, имитирующей голодание (FMD), которая вводит строгие ограничения на потребление калорий в течение нескольких дней.Связь заключается в воспалении, когда иммунная система организма реагирует слишком интенсивно и слишком долго. Такие диеты, как FMD (Family Modified Disorder), могут уменьшить воспаление в организме, а пародонтит — это воспалительное заболевание.Возможно, это один из способов лечения заболеваний десен?Для проведения исследования международная группа ученых набрала 28 пациентов с пародонтитом: половине из них была назначена строгая диета на пять дней, а другой половине было сказано продолжать есть и пить в обычном режиме.Через шесть месяцев у тех, кто придерживался диеты FMD, наблюдалось снижение показателей воспаления в крови и десневой жидкости — жидкости, которая находится между зубами и деснами.Как в полости рта, так и в организме в целом, в группе с фибромиалгией наблюдалось снижение воспалительных сигналов.«Наше исследование предполагает, что наряду с правильной чисткой зубов пациентам могут быть важны и изменения образа жизни», — говорит пародонтолог Джузеппе Майнас из Королевского колледжа Лондона.Тем, кто придерживался диеты с ограничением калорий, было предписано потреблять всего 1100 калорий в течение двух дней, а затем 750 калорий в течение следующих трех дней. На шестой и седьмой дни их предписанный рацион вернулся к обычному.Эта еженедельная схема повторялась трижды в течение трех месяцев, а последующие обследования и анализы крови проводились еще три месяца.Для сравнения, мужчинам, как правило, необходимо 2500 калорий в день для поддержания здоровья, а женщинам — 2000 калорий. Один банан содержит около 100 калорий.Стоит отметить, что обе группы также прошли процедуру глубокой чистки зубов от пародонтита в начале шестимесячного периода исследования. Ограничение калорийности было дополнительным, а не единственным методом лечения.Глубокая чистка, стандартный метод лечения запущенных заболеваний десен, на самом деле вызывает всплески воспаления во рту – именно поэтому исследователи решили выяснить, может ли диета помочь.Важно также уточнить, что в плане излечения пародонтита обе группы показали примерно одинаковые результаты. В конечном итоге, применение FMD не повлияло на скорость и существенность исчезновения заболевания десен, но снизило признаки воспаления.Это должно означать более позитивные перспективы в плане долгосрочного здоровья – хотя исследователи это здесь не проверяли – а также снижение риска того, что воспаление, вызванное заболеваниями десен, будет иметь негативные последствия.Ранее было установлено, что пародонтит связан с повышенным риском инсультов и повреждения головного мозга, поэтому проблемы, к которым он может привести, по-видимому, не ограничиваются только полостью рта.Исследователи предполагают, что существует несколько причин, по которым голодание может быть полезно для пациентов с заболеваниями десен.«Пост снижает окислительный стресс в организме, распространенную причину воспаления, которое может повреждать клетки и ДНК», — объясняет пародонтолог Луиджи Нибали из Королевского колледжа Лондона. «Употребление высококалорийной пищи и рафинированных углеводов, например, в тортах и печенье, также может вызывать воспаление, поэтому ограничение потребления этих продуктов также снижает окислительный стресс в организме».Эти результаты совпадают с данными предыдущих исследований, которые связывали здоровое питание с более низким уровнем воспаления в организме и со сниженным риском заболеваний десен.Хотя исследователи стремятся провести более длительные исследования с участием большего числа людей, есть основания полагать, что соблюдение определенных диет в сочетании со стандартной глубокой чисткой зубов может быть полезно для людей с пародонтитом.Возможно, также удастся найти способы добиться аналогичного противовоспалительного эффекта у людей, которые по каким-либо причинам не могут ограничить потребление калорий (например, у диабетиков).«Проведенное вмешательство привело к изменениям в местных и системных воспалительных реакциях; однако эти результаты следует рассматривать как предварительные», — пишут исследователи. «Предварительные данные по биомаркерам указывают на необходимость дальнейшего исследования в рамках полномасштабного клинического испытания, хотя на данном этапе выводы о клинической эффективности сделать нельзя».

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