Врач Лушникова: редис опасен при гастрите и других болезнях ЖКТ
Врач Лушникова сообщила в интервью, что редис, будучи полезным во многих отношениях овощем, не должен присутствовать в рационе людей с болезнями ЖКТ. Особенно опасна редиска при обострении этих патологий.
Специалист уточнила, какие заболевания она имеет в виду:
«Гастрит и гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона и так далее».
Беседуя с «Газетой.ру», Лушникова заметила, что пряный овощ насыщен разнообразной клетчаткой, что делает его слишком грубым продуктом при имеющихся нарушениях в работе пищеварительного тракта. Для людей, у которых они имеются, поедание редиса ведет к избыточному газообразованию и метеоризму, нарушению стула.
«Изотиоцианаты, выделяемые при жевании овоща, способны привести к раздражению слизистой оболочки ЖКТ, которое сопровождается болью в животе, тошнотой и рвотой», - добавила врач.
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