Названы разрушающие печень продукты и напитки

Хирург Гарет Моррис Стифф призвал отказаться от некоторых продуктов и напитков, поскольку они разрушают печень. Такое предупреждение он сделал в разговоре с изданием La Nacion.По словам доктора, самым очевидным напитком, который вредит этому органу, является алкоголь. Однако ультрапереработанные продукты могут быть даже более опасными для печени, подчеркнул он. Также врач призвал исключить из рациона овощи и фрукты, которые были обработаны пестицидами, и мясо животных, получавших гормоны и антибиотики.С диетическими напитками тоже стоит соблюдать осторожность, поскольку в их составе содержатся искусственные подсластители, метаболизм которых затруднен из-за отсутствия у печени соответствующих естественных механизмов. Кроме того, врач порекомендовал ради здоровья этого органа отказаться от конфет и промышленных соков.

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