Диетолог Арзамасцев: огурцы улучшают работу кишечника в пожилом возрасте

Диетолог Евгений Арзамасцев сообщил о пользе употребления огурцов в пожилые годы жизни.Объясняя позитивное влияние огурцов на пожилой организм, диетолог Арзамасцев заметил в интервью:«У пожилых людей часто бывает атония кишечника, либо запоры, связанные с питанием, с малоподвижным образом жизни».Медик констатировал, что профилактике этих проблем способствует употребление клетчатки. Огурцы (поедаемые с кожурой) являются отличным источником клетчатки, стимулирующей процессы пищеварения и перистальтику.Также Арзамасцев отметил, что с огурцами организм получает воду, которую очень важно употреблять в достаточном количестве людям старшего возраста. Адекватное питье воды препятствует опасному сгущению крови.«Не каждый пожилой человек пьет достаточное количество жидкости. Огурцы помогают бороться с этой проблемой», - сказал специалист «Москве 24».

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