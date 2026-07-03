Диетолог Арзамасцев: огурцы улучшают работу кишечника в пожилом возрасте
Объясняя позитивное влияние огурцов на пожилой организм, диетолог Арзамасцев заметил в интервью:
«У пожилых людей часто бывает атония кишечника, либо запоры, связанные с питанием, с малоподвижным образом жизни».
Медик констатировал, что профилактике этих проблем способствует употребление клетчатки. Огурцы (поедаемые с кожурой) являются отличным источником клетчатки, стимулирующей процессы пищеварения и перистальтику.
Также Арзамасцев отметил, что с огурцами организм получает воду, которую очень важно употреблять в достаточном количестве людям старшего возраста. Адекватное питье воды препятствует опасному сгущению крови.
«Не каждый пожилой человек пьет достаточное количество жидкости. Огурцы помогают бороться с этой проблемой», - сказал специалист «Москве 24».
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