Врач Холдин предупредил об опасности пассивного курения вейпов

Воздух, выдыхаемый вейпером, содержит никотин и мелкие канцерогенные частицы, что представляет опасность для здоровья окружающих. Об этом сообщил ТАСС главный врач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.«Да, это опасно. Аэрозоль, выдыхаемый вейпером, содержит никотин и мелкие канцерогенные частицы, которые вдыхают окружающие, что пагубно влияет на их здоровье», — сказал Холдин, отвечая на вопрос об опасности пассивного курения вейпов.Врач рассказал, что вейпы представляют угрозу для здоровья потребителей и их окружения, включая риск развития онкологических заболеваний, бронхолегочных, сердечно-сосудистых заболеваний, из-за воздействия на организм содержащихся в аэрозолях электронных сигарет токсических веществ: альдегидов, тяжелых металлов, ароматизаторов и никотина.Собеседник подчеркнул, что наиболее подвержены увлечению вейпами молодежь и подростки. Для последней категории курение представляет особую угрозу, так как растущий организм наиболее уязвим к воздействию вредных веществ.Также, по словам Холдина, информация о том, что вейпы безопаснее сигарет, является мифом.«Вейпы не менее опасны, чем сигареты. Хотя вейпы не выделяют смолы, они содержат высокотоксичный никотин в больших концентрациях. Аэрозоли электронных сигарет, повреждая легкие, усугубляют риск развития EVALI — "попкорновой болезни" — повреждения легких, ассоциированного с вейпингом», — рассказал врач.О регулировании рынка торговли вейпамиРанее президент РФ Владимир Путин подписал закон о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Документом, в частности, предусматривается право субъектов РФ в период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов.В некоторых регионах России меры по регулированию продажи вейпов и жидкостей для них уже приняты, среди них Нижегородская область, Пермский край. Еще несколько субъектов уже прорабатывают вопросы ограничения торговли такой продукцией.В частности, как рассказал в интервью ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, Московская область совместно с Москвой прорабатывает возможные механизмы регулирования розничной продажи вейпов на территории двух субъектов. По его словам, соседство Подмосковья и столицы требует согласованных позиций в этом вопросе.

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