Врач Соломатина: зеленый лук укрепляет пожилым сосуды и защищает от инсульта
Диетолог Соломатина объяснила пользу зеленого лука в рационе пожилых людей.
Врач-диетолог Соломатина сообщила, что употребление зеленого лука способствует укреплению кровеносных сосудов у пожилых людей.
«Сосуды состоят из коллагена. В зеленом луке содержится витамин C, который помогает синтезировать коллаген и укрепляет сосуды», - сказала Елена Соломатина в интервью «Москве 24».
Медик добавила, что зеленый лук улучшает защиту пожилых людей от развития инсульта.
«Если витамина C не хватает, значит, они будут стареть и могут порваться, вызвав геморрагический инсульт», – предупредила диетолог.
Соломатина добавила, что зеленый лук содержит, помимо прочего, магний – микроэлемент, играющий важную роль в поддержании здоровья у пожилых. В частности, он способствует прочности костной ткани и профилактике остеопороза, неврологическому здоровью, хорошему сну.
Еще один важный плюс этого продукта в пожилом возрасте – способность активизировать пищеварение и препятствовать развитию диабета 2 типа благодаря клетчатке и соку, насыщенному полезными веществами.
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