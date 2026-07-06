ПНИПУ: нейробиология описала семь изменений в мозге людей, одержимых работой

5 июля отмечается Международный день трудоголика. К этому поводу старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал о семи нейробиологических изменениях, которые происходят в мозге людей, не способных остановить работу. Об этом сообщили в пресс-службе университета.Трудоголизм — это не личная слабость, а особый режим работы мозга. Первый признак: у трудоголиков снижена вариабельность сердечного ритма. Этот показатель отражает способность нервной системы переключаться между состояниями напряжения и покоя — чем он ниже, тем хуже организм "выходит" из режима стресса. Мозг трудоголика фактически не отдыхает даже вне работы.Второй признак — падение эмпатии. Хроническое переутомление подавляет зоны мозга, отвечающие за считывание чужих эмоций. Трудоголики становятся холоднее в общении с близкими, хотя сами этого не замечают.Третий факт: система вознаграждения — область мозга, выделяющая дофамин в ответ на достижения, — у трудоголиков гиперактивна. Выполненная задача вызывает кратковременную эйфорию, после которой мозг требует следующей "дозы", как при химической зависимости.Четвертый признак — нарушение рабочей памяти. Постоянный информационный перегруз блокирует префронтальную кору — зону, отвечающую за планирование и контроль импульсов. Итог: человек принимает более рискованные решения и хуже оценивает долгосрочные последствия.Пятое: даже вид офиса, рабочего чата или уведомления на телефоне запускает в мозге компульсивную реакцию — цепь активации, схожую с триггерным ответом при зависимости от психоактивных веществ. Человек тянется к устройству еще до того, как осознаёт, почему.Шестой факт — разрушение сна. Хроническая перегрузка снижает выработку мелатонина, нарушает фазы глубокого сна, во время которых мозг восстанавливается и закрепляет память.Наконец, у трудоголиков ослаблена функция "тормоза": та самая зона префронтальной коры, которая в норме останавливает человека от лишней работы, постепенно утрачивает контроль.

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