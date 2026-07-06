Врачи предупредили об указывающих на серьезные болезни изменениях стоп

Заметные изменения стопы могут указывать на серьезные болезни, рассказали дерматолог Гэри Голденберг и хирург-подолог Джеффри Делотт.Указывающими на проблемы со здоровьем признаками специалисты назвали выпадение волос на стопах и пальцах, появление длительно незаживающих ран, онемение, жжение или покалывание. По словам Голденберга, подобные симптомы могут быть связаны с нарушением кровообращения, поражением нервов, дефицитом витамина B12 или сахарным диабетом. Делотт добавил, что внезапная сильная боль в большом пальце ноги иногда становится первым симптомом подагры.Еще одним поводом для обращения к врачу медики назвали красное зудящее пятно на внутренней стороне лодыжки. Оно может появляться при хронической венозной недостаточности, когда кровь застаивается в венах ног. Без лечения это состояние способно привести к образованию трофических язв.Также специалисты рекомендовали не игнорировать изменения ногтей. По их словам, пожелтевшие и утолщенные ногти могут быть признаком грибковой инфекции или псориаза, а ломкие, ребристые или ложкообразные — указывать на дефицит железа, недостаток питательных веществ или последствия серьезных заболеваний.

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