Популярный миф о рыбьем жире опровергли американские учёные
Только американцы каждый год закупают различных пищевых добавок с рыбьим жиром более чем на миллиард долларов. Такая щедрость объясняется верой в их способность помогать здоровью мозга. Широко распространено мнение, что полиненасыщенные жирные кислоты способствуют укреплению жизненно важных нейронных связей, улучшающих когнитивный аппарат.
В новом строгом исследовании задействовали 365 пожилых людей возрастного диапазона от 55 до 80 лет, у которых диагностированы генетически повышенные риски развития возрастной деменции. Половине из них ежедневно давали большие дозы омега-3 (в частности, DHA), а другим — таблетки-пустышки.
Анализ спинномозговой жидкости выявил, что уровень DHA у людей, которые принимали именно добавку, вырос в среднем на 17%. То есть, научно подтверждён факт, что питательное вещество реально достигает нужных областей в мозге, преодолев гематоэнцефалический барьер.
При этом многократные когнитивные тесты не обнаружили у добровольцев заметных ментальных улучшений. А при аппаратном сканировании мозга выяснилось, что рыбий жир не замедляет возрастного физического сокращения гиппокампа, а эта зона крайне важна для формирования памяти.
Исследователи пришли к выводу, что омегу-3 организм лучше усваивает из продуктов сбалансированной средиземноморской диеты, а не в формате химически изолированных капсул. Но для замедления старения мозга и этого мало. Необходимо к диете добавлять здоровый образ жизни, качественный сон и посильный спорт.
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