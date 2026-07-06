Популярный миф о рыбьем жире опровергли американские учёные

Ученым из Университета Южной Калифорнии удалось выяснить, что представление о пользе популярных добавок с рыбьим жиром для памяти и замедления старения мозга несостоятельно. Двухлетнее клиническое исследование доказало, что омега-3, успешно попадая в ткани мозга, не дает защиты от болезни Альцгеймера.Только американцы каждый год закупают различных пищевых добавок с рыбьим жиром более чем на миллиард долларов. Такая щедрость объясняется верой в их способность помогать здоровью мозга. Широко распространено мнение, что полиненасыщенные жирные кислоты способствуют укреплению жизненно важных нейронных связей, улучшающих когнитивный аппарат.В новом строгом исследовании задействовали 365 пожилых людей возрастного диапазона от 55 до 80 лет, у которых диагностированы генетически повышенные риски развития возрастной деменции. Половине из них ежедневно давали большие дозы омега-3 (в частности, DHA), а другим — таблетки-пустышки.Анализ спинномозговой жидкости выявил, что уровень DHA у людей, которые принимали именно добавку, вырос в среднем на 17%. То есть, научно подтверждён факт, что питательное вещество реально достигает нужных областей в мозге, преодолев гематоэнцефалический барьер.При этом многократные когнитивные тесты не обнаружили у добровольцев заметных ментальных улучшений. А при аппаратном сканировании мозга выяснилось, что рыбий жир не замедляет возрастного физического сокращения гиппокампа, а эта зона крайне важна для формирования памяти.Исследователи пришли к выводу, что омегу-3 организм лучше усваивает из продуктов сбалансированной средиземноморской диеты, а не в формате химически изолированных капсул. Но для замедления старения мозга и этого мало. Необходимо к диете добавлять здоровый образ жизни, качественный сон и посильный спорт.

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